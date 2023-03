Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An nützlichen Informationen aus erster Hand und konkreten Entscheidungshilfen für die richtige Berufswahl herrschte kein Mangel beim Expertenabend der Friedrich-Schiller-Realschule plus. Die Veranstaltung stieß nach der Corona-Pause am Donnerstag bei Schülern und Eltern auf eine sehr große Resonanz.

25 Unternehmen aus Industrie, Handwerk und dem Dienstleistungssektor standen bereitwillig Rede und Antwort. Im gesamten Schulgebäude herrschte zweieinhalb Stunden lang ein reges Kommen