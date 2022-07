Positive Botschaften, beschwingte Musik und viele Ehrungen: Der Schulhof bildete die Kulisse für die Abschlussfeier der 9. und 10. Klassen an der Friedrich-Schiller-Realschule plus am Donnerstag. 115 Schüler erreichten den qualifizierten Sekundarabschluss I , 43 Jugendliche die Berufsreife.

Am Anfang stand der feierliche Einzug der Schüler zur Filmmusik von „1492“. Für den optischen Rahmen der zweistündigen Feier hatte Kunstlehrer Peter Matheis das imposante Bühnenbild einer orientalischen Stadtlandschaft geschaffen. Die musikalische Eröffnung bestritt Katharina Sommerfeld (9a) mit „Hit The Road Jack“. Schulleiter Dieter Jäger und sein Stellvertreter Steffen Vey bedankten sich bei ihren Schülern für Fleiß und Motivation und lobten ihre Leistungen. An der Schule sprächen die Zahlen für sich: Von 115 Schülern mit Sekundarabschluss I haben 83 eine Gymnasialempfehlung in der Tasche. Von 47 Absolventen mit Berufsreife treten 34 eine Ausbildung an, 13 besuchen weiterführende Schulen.

Keine „verlorene Generation“

Seine Schüler seien keine „verlorene Generation“, hielt Rektor Jäger auf Basis einer Umfrage in den Abschlussklassen fest. Deren Ergebnisse präsentiert er im Stil der Quizshow „Wer wird Millionär“ in Form von Rateaufgaben gemeinsam mit seinem Konrektor. Die Absolventen strebten fast alle ein Ausbildungsziel oder das Abitur an, wollten später einmal ausziehen und eine Familie gründen. Sie beschäftigten sich mit wichtigen Themen wie Klimaerwärmung, Krieg, gerechte Bezahlung und Berufswahl und fühlten sich „überwiegend gut vorbereitet auf das Leben“. Sie seien, so Jäger, fähig, „mit Respekt, Toleranz und Lebensfreude das eigene Leben zu bewältigen und die Welt ein Stückchen besser zu machen“.

Grußworte kamen von Schulelternsprecher Winfried Rogel, der nach 17 Jahren im Amt verabschiedet wurde. Rogel wünschte den Schülern Glück auf ihrem Lebensweg und bei der Entscheidung für den richtigen Beruf. Die Schülersprecherinnen Anchelle Fitz und Claire Gerner dankten allen Lehrern und dem gesamten Personal für die gemeinsame Zeit.

Video mit Schiller-Zitat

Konrektorin Jutta Reutner-Schulze nahm zahlreiche Ehrungen vor: Als Klassenbeste zeichnete sie Katharina Sommerfeld (9a), Soraiya Rahmani (9b), Christian Laske (9c), Gabriel Weremchuk (10g), Dominik Patzig (10f) und Jonas Bestvater (10e) aus. Klassen- und Jahrgangsbeste mit einem Durchschnitt von 1,0 ist Amelie Friesen (10d). Den Sozialpreis erhielten Katharina Sommerfeld (9a) und die Sprecherinnen Gerner und Fitz. Für besondere Leistungen geehrt wurden Adrijan Hanek (10g, Naturwissenschaften), Eda Kodek (10e, Kunst) sowie Lorena Giuga, Ceyda Maraslioglu, Dogan Cavuldak, Flavio Bommicino und Danny Ngo (alle 10f, Musik).

Für ihre Feier hatten sich die Schüler einiges ausgedacht. So schickten sie den Eltern ein Video aufs Handy, das mit dem Schiller-Zitat „Mit vollen Segeln lief ich in das Meer des Lebens“ endete. Auf der Bühne gab es einige Höhepunkte: Das von den beiden Schülern Maja Fuhrmann und Kaan Özkan moderierte Programm punktete mit Musik von Ceyda Maralioglu („Ganz nah dran“ aus dem Musical „Küss den Frosch“), vom Schlagzeug-Ensemble „Flavio and the Schiller Drummers“ und von der 10f mit „Traum“ von Crow. Und als Ausklang verbreitete die 10g mit „Three Little Birds“ von Bob Marley eine positive Botschaft. Danach erhielten die Absolventen ihre Zeugnisse in den Schulsälen und feierten dort weiter.