Am Sonntag ist gegen 8.50 Uhr eine 37-jährige Frau mit ihrem Auto der Marke Mercedes-Benz rückwärts in eine Garage in der Hauptstraße in Lambsheim gefahren. Laut Polizei beschädigte sie dabei ein Verkehrsschild und die Garagenmauer. Danach entfernte die Frau sich unerlaubt von der Unfallstelle. Streifenpolizisten haben die Autofahrerin am Ortsausgang Lambsheim angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Der am Heck schwer beschädigte Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille bei der 37-Jährigen. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06237 9341100 zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt sie auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.