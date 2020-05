Vermutlich beim Abbiegen in den Westring hat nach Angaben der Polizei am Donnerstag ein Schild auf einer Verkehrsinsel in der Heßheimer Straße umgefahren. Einer Funkstreife war der Schaden bei ihrer Rundfahrt aufgefallen. Am Schild fanden die Beamten frische Lackanhaftungen, die von einem Lkw stammen dürften. Ein Anwohner will gegen 13.30 Uhr ein lautes „Krachen“ gehört haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unfall um diese Zeit passiert sein dürfte. Zeugenhinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.