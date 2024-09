Ein Hinweisschild am Gerolsheimer Kindergarten ist zwischen Sonntag, dem 22. September, 15.30 Uhr, und Montag, dem 23. September, 7.45 Uhr, von Unbekannten mit Parolen beschmiert worden. Es sei ein wasserfester Stift benutzt worden, berichtet die Polizei, die die Schriftzüge als „fremdenfeindlich“ bezeichnet. Hinweise erbittet die Polizei Grünstadt unter Telefon 06359 9312-0 oder per Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.