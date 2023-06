Bis zu 600 Frankenthaler über 65 Jahren können sich für die beliebte Rheinschifffahrt des Seniorenbüros anmelden. Der Kartenvorverkauf startet heute, Montag, 19. Juni, im Bürgerservice im Rathaus. In den Tickets für je 25 Euro sind die Kosten für die Bus- und Schifffahrt und das Mittagessen an Bord enthalten. Rollstühle und Rollatoren, die zusammenlegbar sind, werden mitgenommen. Los geht es an beiden Ausflugstagen am 25. und 26. Juli morgens ab 8 Uhr. Die Teilnehmer werden an Bushaltestellen in der Nähe ihres Wohnorts abgeholt. Sitzplätze im Bus und auf dem Schiff können nicht reserviert werden. Die Heimfahrt von Bingen startet um 17 Uhr. Für die Anmeldung ist der Personalausweis, Original oder Kopie, und, falls vorhanden, eine gültige Frankenthaler Ermäßigungskarte erforderlich. Die Karten werden nur gegen Barzahlung ausgestellt. Eine Reservierung oder Rückgabe ist laut Stadt nicht möglich.

Landgang in St. Goar

Das Ausflugsschiff, die Loreley Elegance, liegt in Boppard vor Anker. Abgefahren wird, wenn alle sechs Busse angekommen und die 300 Fahrtteilnehmer pro Termin an Bord sind. Nach dem Mittagessen an Bord ist ein zweistündiger Landgang in St. Goar geplant. Diese Zeit kann laut Stadt auch an Bord verbracht werden, die Bordkombüse halte warme und kalte Getränke sowie Kuchen bereit. Nach dem Landgang in St. Goar fährt das Schiff gegen 15 Uhr weiter nach Bingen. Von dort erfolgt ab 17 Uhr die Heimfahrt mit den Bussen.