Zwei Straßenlaternen sind inzwischen auf dem Rathausplatz in Schieflage. Aufgrund des Schadensbilds vermuten die Stadtwerke, dass die Laternen angefahren wurden, da eine Materialermüdung nach Ansicht der Begutachter nicht zu einer solchen Schieflage führen würde, schreibt die Sprecherin der Stadtwerke. Die erste Meldung wegen der zwei schiefen Straßenlaternen habe die Stadtwerke am Donnerstag, 8. August, erreicht. Daraufhin sei der schiefere der beiden Masten mit Warnbaken gesichert worden. Nach einem Termin mit einer Mitarbeiterin der Stadt zur Begutachtung der Schäden sei dann auch der zweite Laternenmast nahe des dm-Drogeriemarktes mit Warnbaken gesichert worden. Beide Laternenmasten sollen nach Auskunft der Stadtwerke ausgetauscht werden. „Wir stehen aktuell mit dem Hersteller der Masten in Kontakt, um offene Fragen hinsichtlich der Fundamente für die Laternen zu klären. Abhängig von der Antwort und den Gegebenheiten im Boden rund um die Fundamente der beiden Laternen muss dann das weitere Vorgehen geklärt werden“, erklärt die Sprecherin. Aktuell könnten aus diesem Grund noch keine Angaben zu einem Fertigstellungstermin oder den Kosten für den Austausch der Laternen gemacht werden.