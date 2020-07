Stefan Scheil aus Neuhofen tritt bei der Landtagswahl im März 2021 als Direktkandidat der Alternative für Deutschland (AfD) im Wahlkreis 35 (Frankenthal) an. Einstimmig gewählt wurde er nach eigenen Angaben bei einer Mitgliederversammlung der Kreisverbände Frankenthal und Rhein-Pfalz-Kreis am Samstag. Zum Wahlkreis gehören neben der Stadt Frankenthal die Gemeinde Bobenheim-Roxheim und die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. An der Wahlversammlung in Frankenthal unter der Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden der Landtagsfraktion, Joachim Paul, hätten sechs Mitglieder teilgenommen; das entspreche etwa 20 Prozent des Mitgliederstamms aus diesem Gebiet, sagte auf Nachfrage der Frankenthaler Kreisvorsitzende Hartmut Trapp. Der 56-jährige Historiker und Politiker Scheil ist Kreisvorsitzender der Partei im Rhein-Pfalz-Kreis und führt die AfD-Fraktion im Kreistag. Zum Ersatzkandidaten wählten die Mitglieder Helmut Hickl (65), Rentner aus Lambsheim. In ihrer Pressemitteilung vom Montag zeigte sich die AfD „zuversichtlich, das beeindruckende Ergebnis aus dem Jahr 2016 verbessern zu können“. Im Wahlkreis hatte sie 2016 16,1 Prozent der Erststimmen und 17,6 Prozent der Zweitstimmen bekommen. Die RHEINPFALZ war zur Wahlversammlung nicht eingeladen.