Etwa 1000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte am Dienstag an einem Lastwagen der Marke Mercedes Benz, der vor der Eisenbahnstraße 78 abgestellt war. Sie hatten die Seitenscheiben am Führerhaus eingeschlagen. Der Geschädigte hatte das Fahrzeug in der Zeit von 13 bis 20 Uhr dort geparkt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.