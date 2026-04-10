Zum dritten Mal in Folge lockte der Frankenthaler Frühjahrsmarkt zum Ausweichstandort auf Röntgen- und Parsevalplatz. Doch das Angebot war offenbar nicht verlockend genug.

Der Start in den letzten von sieben Tagen Frühjahrsmarkt lief schleppend an. Am Freitagnachmittag, zugleich letzter Tag der Osterferien in Rheinland-Pfalz, ließen sich nicht allzu viele Besucher blicken. Ein Rundgang über das kleine Gelände zeigte Schausteller, die auf Kundschaft warteten. Einer von ihnen ist Ramon Würtele, der das Ballwerfen anbietet. „Das Wetter war gut, wir sind mit unserem Umsatz zufrieden“, sagt er am Stand. Auffällig sei gewesen, dass am Mittwoch sehr viele Besucher vorbeischauten, am Familientag tags darauf mit reduzierten Fahrpreisen hingegen deutlich weniger. Es könne sein, dass es da zu einer Verwechslung gekommen sei. Starke Umsatztage waren für Würtele, der erst zum zweiten Mal beim Frühjahrsmarkt dabei ist, der Karsamstag und Ostersonntag.

Einen positiven Effekt dank des Wetters bestätigt Eisverkäuferin Colombina Mayor-Veth aus Haßloch, die schon seit mehr als 20 Jahren im Geschäft ist. Sie empfand den Ostersonntag als ein „bisschen schwach“, ist am Ende mit dem Geschäft, das sie gemacht hat, aber zufrieden.

Bürgermeister stellt Gesprächsrunde in Aussicht

Beim Kinderkettenflieger nebenan herrscht deutlich schlechtere Stimmung. Heinz Drescher, seit rund 25 Jahren im Geschäft, schimpft einerseits über gestiegene Betriebskosten – „Strom, Benzin, Versicherungskosten“ – andererseits darüber, dass er in diesem Jahr kaum Geschäft gemacht hat. Selbst an einem der besten Tage habe er weniger als 300 Euro an Einnahmen gehabt. Bei einer täglichen Anfahrt von 30 Kilometern zum Festgelände und entsprechenden Dieselpreisen lohne sich der Betrieb nicht. Drescher meint: „Am Festplatz war das rentabler.“ Seine Preise – eine Fahrt kostet drei Euro – will er nicht erhöhen. Das funktioniere irgendwann nicht mehr.

Selbst die größte Fahrattraktion des Frühjahrsmarkts zieht am Freitagnachmittag kaum Kundschaft an. Foto: Stefan Heimerl

Der Festplatz kann seit drei Jahren für den Frühjahrsmarkt nicht genutzt werden, weil dort Flüchtlingscontainer aufgebaut sind. Die Probleme von Drescher hört sich auch Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) an diesem Freitag an. Er dreht ebenfalls eine Runde über den Platz, um mit den Betreibern zu reden. „Wir werden uns bald mit den Schaustellern zusammensetzen und besprechen, an welchen Stellschrauben wir drehen können, um den Frühjahrsmarkt attraktiver zu machen“, verspricht er Drescher.

Schaustellerfamilie: Wir kommen auf Null raus

Knöppel führt die verhaltene Resonanz beim Publikum auch auf die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland zurück. „So schlecht war es noch nie“, kommentiert Schausteller Frank Geiger aus Kirchheim die verhaltene Besucherresonanz unter der Woche. Ungewöhnlich sei es, dass der Markt an einem Freitag endet. Knöppel bestätigt, dass das am Street-Food-Festival liegt, das an diesem Wochenende auf dem Rathausplatz stattfindet.

Der Autoscooter, platziert etwas abseits vom restlichen Festgelände, hat kaum Kundschaft. Foto: Stefan Heimerl

Zwei Tage länger als zuletzt ist der Frühjahrsmarkt in diesem Jahr geöffnet gewesen. Für Stefan Traber von der Schaustellerfamilie Traber, die das Fahrgeschäft „American Trip“ und den Stand mit den Spiralkartoffeln betreibt, lief es sogar schlechter als im Vorjahr mit nur fünf Markttagen, wie er im Gespräch sagt. „Wir kommen auf Null raus“, sagt er mit Blick auf den Gewinn. Steven Brückel, Verkäufer von Süßwaren, meint, dass er sogar Minus gemacht hat.

Besucher: „Es ist nicht mehr so wie früher“

Schaustellerfamilie Traber nimmt rund 50 Veranstaltungen im Jahr mit, beim Frühjahrsmarkt sind sie zum vierten Mal dabei. Stefan Traber findet gleich mehrere Gründe für den schlechten Umsatz. Der Aufbau des Platzes sei nicht gut, es gebe an einem Ende mit „Shake“ eine Hauptattraktion und am anderen Ende nichts Vergleichbares. Auf dem Festplatz habe es früher noch das Riesenrad gegeben. „Es ist nicht mehr so wie früher“, sagt auch ein Paar aus Frankenthal, das mit den Enkeln auf den Frühjahrsmarkt gekommen ist.

Nur wenige Besucher drehen ein paar Runden am Autoscooter. Foto: Stefan Heimerl

Familie Traber meint, Aktionen wie der Familientag hätten stärker beworben werden müssen. Gerne hätte man auch noch ein weiteres Wochenende mitgenommen. Eine andere Idee der Trabers: Das Street-Food-Festival, das von Freitag an bis Sonntag, 13. April, Menschen in die Innenstadt locken soll, hätte man mit dem Frühjahrsmarkt vereinen können.

Trotz des Frusts über den Frühjahrsmarktflop haben die Schausteller im Gespräch angekündigt, im nächsten Jahr wiederzukommen.