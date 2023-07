Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Rahmen der diesjährigen Nibelungenfestspiele gibt es ein Wiedersehen mit den Schauspielern Alexandra Kamp und Miguel Abrantes Ostrowski. Am 14. Juli spielen sie gemeinsam im Lincoln-Theater die Farce „Offene Zweierbeziehung“. Im Gespräch mit Stefan Otto erzählt Kamp von ihrer Beziehung zu Worms und über das Stück von Dario Fo und Franca Rame.

Frau Kamp, Sie standen zuletzt 2017 in „Glut“ als Gertrude Nachtigall-Bellhof alias Brünhild auf der Bühne am Dom. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Auftritte bei den Nibelungenfestspielen und an Ihre Zeit in Worms?

In