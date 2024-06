Als Teenager verkörperte Sophia Münster aus Ilvesheim gemeinsam mit ihrer Schwester Jana die Zwillinge Hanni und Nanni in der gleichnamigen Kinoreihe. Nun hat sie ihren ersten Kinofilm für ein erwachsenes Publikum abgedreht. „Morgen irgendwo am Meer“ stellt sie am 12. Juni im Frankenthaler Lux-Kino und im Cineplex Neustadt vor. Mit Nancy Machmer hat die 26-Jährige über den Film und die Schauspielerei gesprochen.

Frau Münster, Sie spielen eine der Hauptrollen in „Morgen irgendwo am Meer“. Wovon handelt der Film?

Der Film handelt von Romy und Konrad, die zusammen