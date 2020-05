„Tatort“ gibt es jetzt auch dienstags. Zumindest am 19. Mai. Da zeigt das Frankenthaler Autokino den neusten Stuttgarter Krimi „Du allein“. Und das noch vor der Fernsehpremiere. Schauspieler Richy Müller hat uns vorab in einem schriftlichen Interview erzählt, was die Corona-Krise mit seiner Branche macht – und welchen skandalösen Film er zuletzt im Autokino gesehen hat.

Herr Müller, normalerweise drehen Sie zwei „Tatort“-Folgen im Jahr. In Zeiten von Corona dürfte das schwierig sein. Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf Ihre Arbeit und die „Tatort“-Drehs im speziellen?

In unserem Fall gab es kein Problem, da der erste „Tatort“-Dreh Mitte Januar bis Mitte Februar statt fand, der zweite erst vom 17. November bis Mitte Dezember angesetzt ist. Für viele andere Kollegen ist das aber sicherlich ein Notstand.

Was bedeutet die Pandemie für Schauspieler, Autoren, Dreh- und Produktionsteams?

Ich denke, wie für alle rund um den Globus, ist das eine sehr ungewöhnliche Situation, mit der man umzugehen lernen muss.

Liegen Ihre nächsten Projekte wegen der Pandemie jetzt erstmal auf Eis?

Das kann man so sagen. Ich nenne es kalt gestellt. Im April wäre ich in Stuttgart im Wilhelm Theater mit dem Stück „Rain Man“ auf der Bühne gestanden. Das wurde jetzt auf April im nächsten Jahr verlegt, nach dem Motto vieler Lehrer „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“. Und einige Lesungen und Veranstaltungen sind ins Wasser gefallen.

Wie gehen Sie mit den Maßnahmen und Einschränkungen um, die wegen der Pandemie erlassen wurden? Verbringen Sie jetzt auch viel Zeit zu Hause oder im Garten?

Wir sind seit Beginn der Ausgangsbeschränkung zu Hause und widmen uns der Entschleunigung.

In Frankenthal wird „Du allein“ schon vor der TV-Ausstrahlung im Autokino gezeigt. Glauben Sie, da ist das Erlebnis „Tatort“ noch mal was ganz anderes, wenn der Film auf 100 Quadratmetern LED-Leinwand im Autokino gezeigt wird?

Das denke ich schon, zumal die Corona-Krise wie man sieht die Kreativität enorm angekurbelt und gesteigert hat. Ich glaube, ohne diesen Umstand gäbe es den Anstieg der Konjunktur im Autokino nicht. Und 100 Quadratmeter sind ja doch eine Ansage.

Erinnern Sie sich noch dran, wann Sie das letzte Mal im Autokino waren?

An das letzte Mal erinnere ich mich sehr gut, da der Film den ich sah für damalige Zeiten ein sehr skandalöser Film war. Das war „La Grande Bouffe“, „Das große Fressen“ von Marco Ferreri. Entstanden ist er 1973 in Frankreich und Italien. Es war regnerisch und die Scheiben waren beschlagen und ich bekam immer mehr Hunger. Wenn wunderst bei dem Titel.

Sie sind seit 2008 beim „Tatort“. Für einen Schauspieler ist das schon ein Adelsschlag, oder?

Oh ja, es ist schon etwas besonderes „Tatort“-Kommissar zu sein. Ich genieße es und habe dazu das Glück, Kommissar von Stuttgart zu sein.

Interview: Anne Lenhardt

Termin