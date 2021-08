Mit einem „provisorischen Sichtschutz“ mussten Einsatzkräfte sich am Mittwochvormittag auf dem Rathausplatz in Frankenthal dagegen abschirmen, dass Schaulustige sie beim Reanimieren einer Person filmen, die nach Angaben der Polizei dort infolge eines medizinischen Notfalls zusammengebrochen war. Ersthelfer und Polizeibeamte hatten bereits mit der Wiederbelebung begonnen, bevor Rettungsdienst und Notarzt vor Ort waren. Nach Schilderung der Polizei sammelten sich wegen der Ereignisse zahlreiche Gaffer, die teilweise mit dem Smartphone Videos vom Geschehen drehten. In ihrer Pressemitteilung bezeichnet die Inspektion deren Verhalten als „respektlos“. Wer solche Szenen filme, könne sich zudem strafbar machen. Angaben zum Gesundheitszustand der reanimierten Person konnte die Polizei auf Nachfrage nicht machen.