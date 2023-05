In der Zeit zwischen Freitag- und Samstagmittag sind fünf Tiere einer Schafsherde entwendet worden. Das teilt die Polizei mit, die noch auf der Suche nach den bisher unbekannten Tätern ist. Laut Mitteilung ist das Gelände bei Worms, auf denen die Schafe gehalten werden, mit einem Weidezaun eingezäunt. Anhand der Spurenlage vor Ort geht die Polizei davon aus, dass die scheuen und schreckhaften Tiere vor Ort getötet und anschließend entwendet wurden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Wer Hinweise geben kann, auch zu einem möglichen Tatfahrzeug, wendet sich bitte an die Polizei in Worms.