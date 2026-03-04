Die nächste Schadstoffsammlung findet am Samstag, 7. März, von 9 bis 12 Uhr auf dem Kerweplatz in Flomersheim, Haardtstraße, statt. Schadstoffe sind laut Mitteilung der Stadt gefährliche Abfälle, die eine umweltschonende Abfallentsorgung erschweren oder gefährden. Sie dürfen nicht gemeinsam mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Zu Schadstoffen gehören beispielsweise Farb- und Lackreste, Lasuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Abflussreiniger, Lösungsmittel, Holzschutzmittel und Pflanzenschutzmittel. Die Schadstoffe sollten möglichst in Originalverpackungen oder aber ausreichend gekennzeichnet zur Annahmestelle gebracht werden. Schadstoffe aus Gewerbebetrieben können nicht entgegengenommen werden. Auch Elektrokleinstgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 30 Zentimetern werden angenommen. Weitere Sammelaktionen sind 2026 an folgenden Samstagen, jeweils von 9 bis 12 Uhr geplant:

18. April, EWF-Betriebsgelände; 13. Juni, Kerweplatz Mörsch; 4. Juli, EWF-Betriebsgelände; 19. September, Kerweplatz Eppstein; 24. Oktober Kerweplatz Studernheim; 12. Dezember, EWF-Betriebsgelände.

Weitere Informationen zur Schadstoffsammlung können dem Online-Abfallkalender auf www.frankenthal.de/abfallkalender entnommen werden. Für Auskünfte steht das Team des EWF telefonisch unter 06233 89-777 zur Verfügung.