Am Samstag, 13. Juni findet in der Zeit von 9 bis 12 Uhr auf dem Kerweplatz in Mörsch, Rutbertstraße, die nächste Schadstoffsammlung der Entsorgungswerke Frankenthal (EWF) statt. Schadstoffe sind gefährliche Abfälle, die eine umweltschonende Abfallentsorgung erschweren oder gefährden. Sie dürfen nicht gemeinsam mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden, erläutern die EWF.

Zu den Schadstoffen gehören beispielsweise Farb- und Lackreste, Lasuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Abflussreiniger, Lösungsmittel, Holzschutzmittel und Pflanzenschutzmittel. Die Schadstoffe sollten möglichst in Originalverpackungen oder ausreichend gekennzeichnet zur Annahmestelle gebracht werden. Schadstoffe aus Gewerbebetrieben können nicht entgegengenommen werden.

Aufgrund der hohen Nachfrage werden auch Elektrokleinstgeräte mit einer Kantenlänge bis 30 cm angenommen, teilen die EWF mit.

Die weiteren Sammelaktionen in diesem Jahr (jeweils samstags von 9 bis 12 Uhr): 4. Juli, EWF-Betriebsgelände; 19. September, Kerweplatz Eppstein; 24. Oktober, Kerweplatz Studernheim; 12. Dezember, EWF-Betriebsgelände.