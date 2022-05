Schadstoffe wie Farb- und Lackreste, Reinigungs-, Holzschutz- und Pflanzenschutzmittel dürfen nicht gemeinsam mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Sie können bei der Schadstoffsammlung in Mörsch am Samstag, 21. Mai, 9 bis 12 Uhr, auf dem Kerweplatz in der Rutbertstraße abgegeben werden. Die Schadstoffe sollten möglichst in Originalverpackungen oder aber ausreichend gekennzeichnet zur Annahmestelle gebracht werden. Schadstoffe aus Gewerbebetrieben werden nicht entgegengenommen. Weitere Sammelaktionen (immer samstags): 16. Juli, EWF-Betriebsgelände; 10. September, Kerweplatz Eppstein; 15. Oktober, Kerweplatz Studernheim; 10. Dezember, EWF-Betriebsgelände. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/ewf und beim EWF unter Telefon 06233 89-777.