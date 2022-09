Die nächste Schadstoffsammlung findet nach Angaben des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) am Samstag, 10. September, 9 bis 12 Uhr, auf dem Kerweplatz Eppstein in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße statt. Schadstoffe dürfen laut EWF nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden. Zu dieser Kategorie zählten beispielsweise Farb- und Lackreste, Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie Substanzen für Holz- und Pflanzenschutz. Der EWF bitte darum, die Schadstoffe möglichst in Originalverpackung, in jedem Fall aber ausreichend gekennzeichnet mitzubringen. Die Sammlung sei nur für Privatleute gedacht. Weitere Termine sind am Samstag, 15. Oktober, auf dem Kerweplatz Studernheim und am Samstag, 10. Dezember auf dem EWF-Betriebsgelände in der Ackerstraße geplant. Weitere Infos im Abfallkalender oder im Internet www.frankenthal.de/ewf.