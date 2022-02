Die nächste Gelegenheit, Schadstoffe richtig zu entsorgen, gibt es am Samstag, 5. März, von 9 bis 12 Uhr auf dem Kerweplatz in der Haardtstraße in Flomersheim. Kostenlos abgegeben werden können unter anderem Farb- und Lackreste, Lasuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Abflussreiniger, Lösungsmittel, Holzschutzmittel und Pflanzenschutzmittel. Die Schadstoffe sollten möglichst in Originalverpackungen oder aber ausreichend gekennzeichnet zur Annahmestelle gebracht werden. Bei der Abgabe müssen das Abstandsgebot und die Maskenpflicht eingehalten werden. Schadstoffe aus Gewerbebetrieben können nicht entgegengenommen werden. Die nächste Schadstoffsammlung findet dann am Samstag, 2. April, auf dem EWF-Betriebsgelände statt. Informationen zu allen Terminen stehen im Netz unter www.frankenthal.de/ewf. Fragen beantworten die Mitarbeiter des EWF unter Telefon 06233 89777.