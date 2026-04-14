Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) bietet am kommenden Samstag, 18. April, eine Schadstoffsammlung an. Schadstoffe sind gefährliche Abfälle, die eine umweltschonende Abfallentsorgung erschweren oder gefährden, erläutert der EWF.

Die Stoffe dürfen nicht gemeinsam mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Dazu gehören etwa Farb- und Lackreste, Lasuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Abflussreiniger, Lösungsmittel, Holzschutzmittel und Pflanzenschutzmittel. Sie sollten möglichst in Originalverpackungen oder aber ausreichend gekennzeichnet zur Annahmestelle gebracht werden. Schadstoffe aus Gewerbebetrieben können nicht entgegengenommen werden, so der EWF. Vorbeigebracht werden könnten außerdem Elektrokleinstgeräte mit einer Kantenlänge bis 30 Zentimeter; der EWF weist darauf hin, dass Batterien nicht in diese Kategorie fallen.

Die Sammlung findet von 9 bis 12 Uhr auf dem EWF-Betriebsgelände in der Ackerstraße 24 statt. Weitere Sammelaktionen sind laut EWF an folgenden Samstagen im Jahr 2026, jeweils von 9 bis 12 Uhr, geplant: 13. Juni (Kerweplatz Mörsch), 4. Juli (EWF-Betriebsgelände), 19. September (Kerweplatz Eppstein), 24. Oktober (Kerweplatz Studernheim), 12. Dezember (EWF-Betriebsgelände). Weitere Informationen können dem Online-Abfallkalender im Netz unter www.frankenthal.de/abfallkalender entnommen werden.