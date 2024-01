Wer Schadstoffe richtig entsorgen will, hat dazu am Samstag, 20. Januar, von 9 bis 12 Uhr auf dem Betriebsgelände des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF) in der Ackerstraße 24 Gelegenheit. Schadstoffe wie Farb- und Lackreste, Lasuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Abflussreiniger, Lösungsmittel, Holz- und Pflanzenschutzmittel dürfen nicht gemeinsam mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Sie sollten möglichst in Originalverpackungen oder aber ausreichend gekennzeichnet zur Annahmestelle gebracht werden. Schadstoffe aus Gewerbebetrieben werden nicht entgegengenommen.

Weitere Sammelaktionen in der Stadt gibt es in diesem Jahr an folgenden Samstagen: 9. März (Kerweplatz Flomersheim), 20. April (EWF-Betriebsgelände), 15. Juni (Kerweplatz Mörsch), 13. Juli (EWF-Betriebsgelände), 14. September (Kerweplatz Eppstein), 26. Oktober (Kerweplatz Studernheim) und 7. Dezember (EWF-Betriebsgelände). Informationen zur Schadstoffsammlung sind auch unter www.frankenthal.de/ewf abrufbar. Fragen beantworten die Mitarbeiter im EWF-Bürgerbüro unter Telefon 06233 89777 oder per E-Mail an ewf-service@frankenthal.de.