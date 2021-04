Bürger können am Samstag, 24. April, von 9 bis 12 Uhr auf dem Betriebsgelände des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF) in der Ackerstraße Schadstoffe zur späteren Entsorgung abgeben. Beim Warten müssen Besucher laut EWF aus Gründen des Infektionsschutzes im Auto sitzenbleiben und beim Abgeben einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Annahme Stoffe erfolge weitgehend kontaktlos und mit Mindestabstand. Wegen dieser Vorkehrungen bitte der EWF in seiner Mitteilung um Verständnis für möglicherweise längere Wartezeiten. Zu den Schadstoffen gehören beispielsweise Farb- und Lackreste, Reinigungs- und Desinfektionsmittel oder Pflanzenschutzchemikalien.