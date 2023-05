Die Polizei hat am Samstagmorgen eine betrunkene 59-jährige Autofahrerin in Obersülzen gestoppt, die zuvor in Dirmstein ihre Fahrt angetreten hatte. Laut Polizeibericht hatte ein Zeuge die Beamten gegen 7 Uhr morgens über eine möglicherweise alkoholisierte Autofahrerin in einem Seat informiert, die von Dirmstein aus in Richtung Obersülzen unterwegs gewesen sei. Die Polizei konnte anhand der Beschreibung das Auto in Obersülzen anhalten und kontrollieren. Die Frau habe demnach „stark nach Alkohol“ gerochen. Ein anschließender Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,44 Promille ergeben. Auf sie kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Zudem ist ihr Führerschein beschlagnahmt worden.

An der rechten Fahrzeugfront des Seats konnten die Polizisten außerdem einen „größeren Altschaden“ feststellen, zu dessen Herkunft die Frau keine konkreten Angaben habe machen können. Nach Einschätzung der Beamten könnte es sich um einen vor Kurzem vorgefallenen Zusammenstoß mit einer Mauer oder einem ähnlichen Hindernis handeln. Die Schadenshöhe wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise zu der Sache nimmt die Polizei Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.