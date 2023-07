Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist der schwärzeste Tag in der langen Vereinsgeschichte, als ein verheerender Brand am 11. Juli 2019 das Schützenhaus in der Mahlastraße zerstört. Trotz sichtbaren Baufortschritts lässt die Einweihung des neuen Domizils der Schützengesellschaft Frankenthal (SG) weiter auf sich warten.

„Wir müssen jetzt Vollgas geben, damit wir spätestens im November oder Dezember fertig sind“, gibt der SG-Vorsitzende Alexander Wieser im Gespräch mit der RHEINPFALZ