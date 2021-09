Die Schützengesellschaft Frankenthal darf ihre Pläne für den Wiederaufbau ihres Schützenhauses in die Tat umsetzen. Dafür hat der Planungs- und Umweltausschuss grünes Licht gegeben. Wie berichtet, war in dem Vorgängergebäude in der Nacht auf den 11. Juli 2019 ein Großbrand ausgebrochen. Die von den Flammen verursachten Schäden waren derart verheerend, dass die Immobilie inklusive der dort ansässigen Gaststätte abgerissen werden musste. Der Entwurf des Vereins, über den der Ausschuss nun zu entscheiden hatte, sieht vor, statt des früheren einstöckigen Gebäudes einen zweistöckigen Neubau zu errichten. Im Obergeschoss soll neben zwei Wohnungen auch ein Druckluftschießstand untergebracht werden. Nach Einschätzung der Verwaltung ist das Vorhaben auch in dieser Größe zulässig, weil es zur Bebauung in der unmittelbaren Nachbarschaft passt.