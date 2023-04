Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Schülerband De Breaks rockt wieder im Fernsehen. Nachdem ihre Teilnahme bei „The Voice Kids“ die Jungs aus Frankenthal und Kriftel deutschlandweit bekannt gemacht hat, sind sie am Samstag, 20.15 Uhr, in der RTL-Show „Die Puppenstars“ zu sehen. Leiser sind sie in der Zwischenzeit nicht geworden.

„Holiday“ rufen Paul, Tom, Tomi und Matti in die Mikrofone, als die RHEINPFALZ zum Probenbesuch in Frankenthal im Musikhaus am Strandbad vorbeischaut. Die Nummer von den US-Punk-Rockern