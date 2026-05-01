MIt Schauergeschichten von Edgar Allan Poe leitete Josefin Lössl vom Kabarett Dusche am Mittwochabend in der Klapsmühl’ die Walpurgisnacht ein.

„Ich hoffe, Sie bleiben von Albträumen verschont“, wünschte die Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin nach der gelungenen Premiere und empfahl Taschenlampen für den nächtlich-düsteren Heimweg. Bis dahin jedoch, hatte die Mannheimerin einiges daran gesetzt, ihr Publikum in Schrecken zu versetzen und ihm möglichst einen Schauer nach dem anderen über den Rücken zu jagen. Dass Edgar Allan Poe, der Autor von „Der Untergang des Hauses Usher“ oder „Der Doppelmord in der Rue Morgue“, sich auch über 175 Jahre nach seinem frühen Tod dafür empfiehlt wie nur wenige andere, haben bereits mehrere, längere zurückliegende Aufführungen seiner Stoffe in der Klapsmühl’ bewiesen.

Zwei Mörder-Monologe und eine Short-Story vom wahrscheinlich einflussreichsten Spezialisten beider Genres, hat die Bühnenkünstlerin ausgewählt, um sich in eigener Regie jenseits der Kabarettistin ein weiteres, wohltuendes Mal ganz anders zu zeigen. Bereits in zwei Wochen, ab dem 15. Mai, wird man Lössl freilich auch wieder komisch erleben können, wenn „Wasserturm auf D6“, das neueste Programm des Kabaretts Dusche, in der Klapsmühl’ Premiere feiert. Bis zu einer erneuten Aufführung ihres „Poe-tischen Gruseltheaters“ wird man sich länger gedulden müssen. Voraussichtlich erst am 30. Oktober, dem Vorabend von Halloween, wird es dazu kommen. Wie es dabei der Akteurin gelingt, alleine derartig große Mengen an Text zu behalten und sie nie durcheinander zu bringen, bleibt im Grunde ein Rätsel.

In einem altertümlichen schwarzen Kostüm, fast wie Wednesday von der Addams-Family, verwandelt sie sich in den Mörder und Erzähler von „Das verräterische Herz“. Einer Poe-Kurzgeschichte, die auch als „Der alte Mann mit dem Geierauge“ bekannt ist, weil es dieses vorgebliche Geierauge ist, „ein blasses blaues Auge mit einem Häutchen darüber“, das den Mörder veranlasst zu morden. „Wann immer es mich anblickte, erstarrte mir das Blut“, erklärt Lössl als Täterin und lässt, leise zunächst, später mehr, psychotische Züge erahnen, die ihre wiederholte Beteuerung, sie sei doch nicht wahnsinnig, höchstens nervös, mehr und mehr anzweifeln lassen. Die Mimik der Schauspielerin aus Mannheim-Neckarau, ihre weit aufgerissenen Augen, die dennoch ins Leere blicken, vermag dabei, mindestens so sehr wie ihr Vortrag, sowohl von Angst zu zeugen als auch ihrerseits Beängstigung auszulösen.

Der Rächer Montrésor wird zur Rächerin

Wie als weltgewandte Dame auf einer Cocktailparty erzählt Lössl von sich als Rächerin Montrésor in „Das Fass Amontillado“. Passend mit einem Glas Sherry oder Wein in der Hand, beschreibt sie, während es um sie herum dunkler und dunkler wird, voller Gefallen an den eigenen Worten und stolz auf die Tat, einen langen Weg in tiefste Gewölbe, wo sie am Ende einen lebendigen Mann einmauern wird. „Nemo me impune lacessit“, niemand hat mich je ungestraft provoziert, lautet das Familienmotto der Montrésors, das ohne weitere Ausführungen zur Begründung dient.

Ganz ins Spiel, auch ins komische, kommt Josefin Lössl schließlich in „Der verlorene Atem“, einer Erzählung, in der sie gleich mehrere Personen verkörpert. Aus Mr. Lackobreath wird auf der Bühne die ganz atemlose Frau Luftlos, die tausend Tode stirbt, aber am Leben bleibt wie ein Zombie.