Besonders schwerer Diebstahl wird einem 38-jährigen Frankenthaler zur Last gelegt. Er muss sich am Donnerstag, 8. August, 9 Uhr, Saal 13, vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Frankenthal verantworten. Der Mann soll zwischen Juli und September 2022 in Frankenthal gewerbsmäßig Diebstähle begangen haben. Er soll unter anderem zweimal in eine Tanzschule eingebrochen sein, Geld- und Wertgegenstände aus einem Spind eines Mitarbeiters sowie aus einer Lagerhalle mit Büroräumen gestohlen haben. Der Gesamtwert liegt bei 5100 Euro. Der Angeklagte ist bereits zahlreich und einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten. Er befindet sich in Haft und hat sich nicht zu den Vorwürfen geäußert.