Gesamtschaden von rund 2000 Euro haben laut Polizei Unbekannte in den zurückliegenden Tagen an geparkten Autos im Stadtgebiet verursacht: Zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Dienstag, 17.20 Uhr, sind an einem Mercedes-Benz C 200 auf dem Gelände eines Autohauses in der Industriestraße die Seiten- und Heckscheibe eingeschlagen worden. In Mörsch haben Täter in der Kirchenstraße den Lack auf der linken Seite eines Mercedes SLK zerkratzt – mutmaßlich zwischen Samstag und Montag, jeweils 14 Uhr. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.