Der SC Rhein-Neckar will am abschließenden Spieltag der Hauptrunde der Squash-Regionalliga den Spitzenplatz behaupten.

Dabei kommt dem Tabellenführer zu Gute, dass mit Illtal einer der beiden Gegner keine Mannschaft gestellt bekommt und nicht antreten kann. „Für uns ist es natürlich schön, dass wir die drei Punkte schon sicher haben“, sagt Markus Herrmann, Kapitän des SC Rhein-Neckar und fügt an: „Für die Liga ist es natürlich eine Katastrophe.“

Im zweiten Spiel gegen Heidenkopf, den Tabellen-Vorletzter in der Achterliga, peilt seine Mannschaft ebenfalls einen Sieg an. Und das obwohl Spitzenspieler Kai Rixen eventuell auszufallen droht. Sollte dies so sein, rückt Mario Schmidt nach. Spielen werden neben Herrmann auf jeden Fall Francois Kruger und Yin Ting Kwok. „Egal, in welcher Aufstellung wir antreten, wir wollen gegen Heidenkopf gewinnen“, sagt Herrmann.

Mit sechs Punkten würde der SC Rhein-Neckar seinen Spitzenplatz auf jeden Fall verteidigen und als Tabellenerster in die Play-offs um den Meistertitel, die Ende Mai ausgespielt werden, gehen. Damit würde man vermutlich im Halbfinale auf Mainz treffen, die deutlich einfacher einzuschätzen sind als Idar-Oberstein und Wiesental, aktuell Zweiter und Dritter. „Es würde mich sehr glücklich stimmen, wenn es uns gelingt, die Hauptrunde als Tabellenführer abzuschließen“, sagt Herrmann.