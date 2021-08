Der Betrieb in der Squash-Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar wird Corona-bedingt bereits nach dem ersten Spieltag ausgesetzt. Für den SC Rhein-Neckar aus Frankenthal bedeutet das eine Zwangspause, bevor die Mannschaft selbst die Runde überhaupt aufgenommen hat.

Als vor einigen Wochen der Spielplan für die Saison 2020/21 veröffentlich wurde, haben sich SC-Kapitän Markus Herrmann und seine Mitstreiter gefreut. Die Mannschaft hatte am ersten Regionalliga-Tag, der bereits am 10. Oktober stattgefunden hat, spielfrei. Dies bedeutete für die Frankenthaler eine verlängerte Vorbereitungsphase. Darüber waren sie nach dem Abbruch der vergangenen Runde froh. Denn im Frühjahr durften sie wochenlang nicht auf den Court. Und zwei Wochen mehr Vorbereitungszeit konnten da ja nicht schaden.

Steigende Fallzahlen

Nun hat die Ligaleitung verkündet, dass die Saison aufgrund stark gestiegener Corona-Fallzahlen schon nach dem ersten Spieltag „bis auf Weiteres“ ausgesetzt wird. Für die Akteure des SC Rhein-Neckar heißt das, dass sie unter Umständen in dieser Runde überhaupt keine Partie absolvieren. Es könnte also sein, dass die Saison beendet ist, ehe sie für das Team begonnen hat. Am kommenden Samstag hätten für die Frankenthaler in Saarlouis die ersten beiden Spiele gegen den SC Saarlouis und SC Heidenkopf auf dem Programm gestanden.

Dass der Spielbetrieb schon wieder stillsteht, überrascht Markus Herrmann indes nicht. „Die Pandemie hat sich in den vergangenen Wochen wieder deutlich verschärft“, betont der SC-Kapitän. Weil zwei Akteure der Frankenthaler aus Mannheim beziehungsweise Mainz kommen – beide Städte sind aktuell als Risikogebiete eingestuft –, hätten diese ohnehin nur mit einem negativen Corona-Test spielen dürfen.

Spielstätte im Risikogebiet

Ein weiteres Problem für den Ligabetrieb: Die Spielstätte des SC Mainz befindet sich mitten in einem Risikogebiet. Die Voraussetzungen für die anstehenden Partien wären also schwierig gewesen. „Die Chancengleichheit wäre nicht gewährleistet“, erklärt Herrmann und fügt an: „Dass es schwierig werden würde, die Saison durchzuziehen, das war von Beginn an klar. Das hat sich schon am ersten Spieltag angedeutet.“

An einen regulären Kampf um die Meisterschaft glauben die Frankenthaler nicht mehr. Aber sie hoffen, dass sich die Situation in Deutschland wieder entspannt, um zumindest noch den einen oder anderen Spieltag der bis Mai 2021 terminierten Saison absolvieren zu können. „Es war die richtige Entscheidung, den Spielbetrieb erst einmal ruhen zu lassen“, findet Herrmann. „Denn es stellt sich natürlich die Frage, ob es derzeit nötig ist, etwas nicht systemrelevantes wie eine Squash-Liga im Amateurbereich auszurichten.“