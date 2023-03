Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frankenthal. Der SC Rhein-Neckar hat am vergangenen Wochenende überraschend fünf Punkte in der Squash-Regionalliga geholt – obwohl die Mannschaft ersatzgeschwächt antreten musste. Anstatt in der Tabelle abzurutschen, zementieren die Frankenthaler ihren zweiten Tabellenplatz.

Am letzten Spieltag, der jedoch erst im Mai stattfindet, hat es der SC Rhein-Neckar nun selbst in der Hand, die Tabelle hinter dem vermutlichen Meister Idar-Oberstein als Tabellenzweiter abzuschließen.