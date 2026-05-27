Der SC Rhein-Neckar will sich am Samstag den Titel in der Squash-Regionalliga sichern.

Der SC Rhein-Neckar hat eine Chance, die die Mannschaft so lange nicht mehr hatte (der letzte Titel liegt zwölf Jahre zurück) und die vielleicht nicht so schnell wiederkommt. Für die Mannschaft in der aktuellen Zusammensetzung vielleicht sogar nie wieder. „Wir werden nicht jünger“, sagt Kapitän Markus Herrmann mit Blick auf den einen oder anderen Akteur, der seit vielen Jahren dabei ist – oder mit Verletzungsproblemen mit ungewissem Ausgang zu kämpfen hat.

Entsprechend möchte die Mannschaft die Chance, die ihr schon fast etwas überraschend nun auf dem Silbertablett serviert wird, auch nutzen. „Wir sind heiß auf die Meisterschaft und wollen uns den Titel holen“, sagt Herrmann, bei dem nach Jahren, in denen die Mannschaft die Saison oftmals auf den Rängen zwei, drei und vier abschloss, die Sehnsucht nach einem Titel durchklingt. Dafür bietet der SC Rhein-Neckar die bestmögliche Mannschaft auf. Neben Herrmann an Position zwei spielen Kai Rixen (Position eins), Francois Kruger und Yin Ting Kwok.

Da Rixen in den vergangenen Wochen aufgrund von Beschwerden am Knie pausieren musste, kommt es nun vor allem auf die Akteure auf den Positionen zwei bis vier an. Der Titel in der Regionalliga wird erstmals in einem Final-Four-Turnier, das in Saarbrücken ausgetragen wird, ausgespielt, in dem der SC Rhein-Neckar als Erster nach der Hauptrunde auf den Tabellenvierten Mainz trifft – und damit den einfachsten Gegner bekommt. „Wir sind im Halbfinale der klare Favorit und das Ziel ist ganz klar der Finaleinzug“, sagt Herrmann. Im zweiten Halbfinale treffen Idar-Oberstein und Wiesental aufeinander, die die Runde punktemäßig nur knapp hinter dem SC Rhein-Neckar abgeschlossen haben, während Mainz schon elf Zähler Rückstand aufzuweisen hatte.

Am wahrscheinlichsten ist es, dass es im Finale zur Konstellation SC Rhein-Neckar gegen Idar-Oberstein kommt. „Das würde sicherlich eine ganz enge Kiste werden, ein richtiges Herzschlagfinale“, sagt Herrmann. Er und seine Mitspieler haben in den vergangenen Wochen auf jeden Fall alles gegeben, um für diese Partie bestmöglich präpariert zu sein. „Wir sind als Team nochmal enger zusammengerückt“, so Herrmann.