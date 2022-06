Der SC Rhein-Neckar will beim Heimspieltag in Frankenthal am Samstag seine Spitzenposition in der Squash-Regionalliga verteidigen. Der SC Heidenkopf und St. Wendel gastieren in Frankenthal. Die Vorzeichen dafür sind nicht schlecht.

Zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte trifft die Mannschaft von Kapitän Markus Herrmann im Freizeitzentrum Barth in Frankenthal auf den SC Heidenkopf und S&F St. Wendel. Während der Spitzenreiter gegen Heidenkopf am fünften Spieltag der klare Favorit ist, war schon die erste Partie der Sommerliga gegen St. Wendel umkämpft, obwohl der SC Rhein-Neckar sich am Ende alle drei möglichen Zähler sichern konnte.

„Gegen St. Wendel wird es heiß hergehen“, sagt Herrmann (Grünstadt), neben dem Thomas Schmidt (Bad Dürkheim), Thorsten Janz (Ludwigshafen) und Mario Schmidt (Altlußheim) auflaufen. Für das Quartett ist der zweite Heimspieltag der Saison auf jeden Fall „ein kleines Fest“ (Herrmann). Gastfreundschaftlich möchte man dabei nur bedingt sein, denn vier bis fünf Punkte sollen in Frankenthal bleiben.

Die Mannschaft aus Frankenthal führt nach vier Doppel-Spieltagen die Tabelle mit 21 Punkten vor den Teams aus Germersheim (18) und St. Wendel (16) an. „Ziel ist es, auch über den fünften Spieltag hinaus vorne zu bleiben“, sagt Herrmann und fügt an: „Wenn wir so weitermachen, stehen die Chancen gut, am Ende der Saison den Titel zu gewinnen.“ Die Chance ist für die Frankenthaler auf jeden Fall greifbar.