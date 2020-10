Für Bezirksligist SC Bobenheim-Roxheim scheint Ludwigshafen kein gutes Pflaster zu sein. Nach der 0:1-Niederlage bei den „Eisenbahnern“ vor einer Woche verlor der SC am Sonntag auch beim LSC. 0:2 (0:0) hieß es am Ende aus Sicht der Gäste. Coach Sascha Löcher war aber nicht unzufrieden.

„Das war sehr unglücklich. Im Vergleich zur vergangenen Woche haben wir uns um 180 Grad gedreht“, sagte Löcher. Schon früh hätten die Gastgeber gute Möglichkeiten gehabt, in Führung zu gehen. Doch der LSC sei vor dem Tor immer wieder gescheitert. Nach knapp 20 Minuten habe sich sein Team dann gefangen. „In der Folge war es ein ausgeglichenes Spiel“, berichtete Löcher. Die beste Chance der Gäste hatte Kevin Bernhardt nach einer Stunde. Der Stoßstürmer umkurvte LSC-Schlussmann Manuel Letzel, scheiterte aber am zurückgeeilten Lukas Wolsitter. Der konnte auf der Linie noch klären. Wenig später setzte Bernhardt einen Kopfball über das gegnerische Tor.

Am Mittwoch gegen Oppau

LSC-Spieler Arif Buga machte es besser und schoss die Platzherren in Führung (85.). Nur fünf Minuten später machte Bernd Fröhlich den Sack zu – 2:0. „Wir waren mindestens ebenbürtig. Auf der Leistung können wir aufbauen“, befand Löcher. Er hat nur zwei Tage Zeit, um seine Mannschaft auf den BSC Oppau vorzubereiten, der am Mittwoch (19.30 Uhr) am Binnendamm gastiert.