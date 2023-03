Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Bezirksligist SC Bobenheim-Roxheim hat im Kampf gegen den Abstieg ein Lebenszeichen gesendet. Nach mehreren meist knappen Niederlagen erkämpfte sich das Team von Trainer Sascha Löcher am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Rot-Weiss Seebach nach einer verkorksten ersten Halbzeit, in der es in Rückstand geraten war, noch einen Punkt. Die Partie endete 3:3 (0:2).

Die spielerisch stärkeren Gäste rutschten auf den dritten Tabellenplatz ab. Sie haben aktuell elf Punkte und bleiben damit dem Zweiten BSC Oppau (12) und dem Spitzenreiter VfR Frankenthal