Mehrere Häuschen in der Kleingartenanlage am Sauweideweg waren nach Angaben der Polizei Frankenthal am vergangenen Wochenende Ziel von Einbrecher. Den Beamten zufolge seien die Täter zwischen Samstagabend, 21.30 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr, in elf Gebäude eingedrungen. Die Schadenshöhe steht laut den Ermittlern noch nicht fest. Es sei hauptsächlich Elektrokabel gestohlen worden, heißt es im Pressebericht. Mögliche Zeugen bittet die Polizei um Hinweise. Kontakt: Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.