Zum ersten Mal gab es eine Frühjahrsausgabe der Putzaktion „Sauberhaftes Frankenthal“. Am Samstag ging es in den Endspurt, und auch am Schlusstag griffen Freiwillige zu Müllzange und Abfallsack. Die Bilanz kann sich laut Stadt sehen lassen.

Auf dem Wertstoffhof im Starenweg ist kurz vor 9 Uhr morgens noch alles so wie immer. Bürger laden aus ihren Autos Sperrmüll, Bauschutt und Sondermüll aus, um alles ordentlich zu entsorgen.