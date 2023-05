Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Frankenthal soll sauberer werden. Dazu plant die Verwaltung eine ganze Reihe an Aktionen. Damit in der Innenstadt nicht mehr so oft die Mülleimer überquellen, wurden bereits zwei neue Stellen besetzt.

Eine Werbeagentur ist beauftragt, für Frankenthal eine Anti-Wegwerf-Kampagne zu erstellen. Sie habe bereits ein umfangreiches Konzept mit Vorschlägen vorbereitet, sodass mit der Umsetzung begonnen