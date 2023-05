Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sarah Schäfer und Rouven Bauhof wollen die Region und ihre Besonderheiten bekannter machen. Deshalb produzieren sie einen Pfälzer Podcast, den PfalzCast. Dort kommen „Pfälzer Originale“ zu Wort, und auch die Einheimischen sollen über ihre Heimat noch Neues erfahren können.

Wie klingt eigentlich die Pfalz? Und was macht sie so besonders? Ist es der Wein, das gute Essen, der Pfälzerwald, oder sind es die Pfälzer an sich? Das wollten Sarah Schäfer