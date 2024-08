Das Restaurant Santorini hat in der Mörscher Straße 30 am Standort des ehemaligen Braustübls Neueröffnung gefeiert. Familie Lazarou bietet griechische und deutsche Küche.

„Es war immer der Traum meiner Mutter, ein eigenes Lokal zu haben“, erzählt Inhaber Antonios Lazarou. Seine Familie stammt aus Xanthi bei Thessaloniki und lebt schon lange in Mannheim-Neckarau. Mutter Maria Sidera stand 14 Jahre in diversen Restaurants in der Region als Köchin am Herd, zuletzt beim SV Waldhof Mannheim. Vater Georgios Lazarou hat in Griechenland als Grillmeister gearbeitet. Das Restaurant möchte Antonios Lazarou als Familienprojekt führen. Drei Geschwister sind als Aushilfen mit eingebunden.

Bewirtschaftet wird der Gastraum mit 40 und das Nebenzimmer mit 45 Plätzen. Optisches Glanzlicht ist der Biergarten: Er ist ganz in den Farben der Vulkaninsel Santorini, Weiß und Blau, gehalten und vermittelt romantische Beachbar-Atmosphäre. Im Außenbereich haben 20 Gäste Platz.

Die Karte ist umfangreich und bietet die Klassiker der griechischen Küche von kalten und warmen Vorspeisen bis zu süßen Desserts. Fleischgerichte werden auf Wunsch wechselweise mit Schwein, Rind oder Huhn zubereitet. Es gibt fünf vegetarische und vegane Gerichte, darunter auch die Spezialität vegetarisches Auberginen-Moussaka.

Steak und Schnitzel stehen auf der Karte, ebenso verschiedene Sorten Flammkuchen. Es gibt wöchentlich wechselnde Spezialitäten der gutbürgerlichen Küche wie Rouladen und Sauerbraten. Alle Speisen können auch zum Mitnehmen bestellt werden. Spezialität auf der Getränkekarte ist Assyrtik, ein trockener Weißwein vom Vulkangestein der Kykladeninsel.

Die Neueröffnung wird am Samstag, 14. September, ab 17 Uhr gefeiert mit einem mediterranen Büffet und einer griechischen Liveband.

Info

Restaurant Santorini, Mörscher Straße 30, geöffnet Montag bis Freitag von 11.30 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag bis 23.30 Uhr. Reservierungen werden unter 015734161927 entgegengenommen.