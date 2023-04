Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als „Krankheit mit tausend Gesichtern“ wird Multiple Sklerose (MS) bezeichnet. Ihr Verlauf fällt sehr unterschiedlich aus, und trotz großer Forschungsanstrengungen sind die genauen Ursachen noch nicht geklärt. Eine der Betroffenen ist Sandra Heppes. Anlässlich des Welt-Multiple-Sklerose-Tages am 30. Mai will die 27-jährige Studentin vor allem jungen Patienten Mut machen.

Für Sandra Heppes stand 2013 gerade das Abitur am Frankenthaler Albert-Einstein-Gymnasium an, als sich bei ihr am rechten Auge der Sehnerv entzündete. „Ich hatte plötzlich