Eine Reise zum Mond dauert in Frankenthal nur so lange wie die Fahrt zur Freizeitanlage Barth. Dort gibt es den neuen Salzmond, den junge Mütter mit ihren Minis gern besuchen – zum Spielen. Und weil dort die Luft so gut ist.

Schaufel, Eimer, Bagger – der Unterschied zur Sandkiste auf dem Spielplatz besteht in der Füllung. Statt im Sand buddelt der Nachwuchs in Salzkristallen, groß wie Hagelkörner und in