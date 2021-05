Wenige Tage nach den erfolgreichen Rennen auf dem Lausitzring heißt es für das DLV-Team Schütz schon wieder packen und Lastwagen beladen: Am Wochenende steht in Oschersleben das Saisonfinale im ADAC GT Masters auf dem Programm. An den anspruchsvollen Rundkurs in der Magdeburger Börde hat Stammpilot Marvin Dienst sehr gute Erinnerungen.

Wenn man im sozialen Netzwerk Facebook die Seite der Motorsport-Arena Oschersleben aufruft, sticht einem ein Bild ins Auge, das den Start des ersten Saisonlaufs 2019 zeigt. Ganz vorne ist der Schütz-Mercedes zu sehen, der damals noch gelb-schwarz foliert war. Am Steuer sitzt in diesem Moment Marvin Dienst, der seine erste Pole im GT Masters geholt hat und als Führender in die erste Kurve einbiegt.

Genau so könnte sich der Lampertheimer das am Samstag wieder vorstellen. Das Auto ist dasselbe, auch wenn es sich inzwischen knallrot präsentiert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben die Bobenheim-Roxheimer im Laufe der Saison beim Setup große Fortschritte gemacht, wie Teamchef Christian Schütz erläutert. „Unsere Pace war an den letzten Rennwochenenden durchgehend gut, auch wenn die Ergebnisse wie am Red-Bull-Ring nicht immer gestimmt haben.“ Insbesondere die seit dieser Saison eingesetzten neuen Pirelli-Reifen bereiteten keine Schwierigkeiten mehr. „Wir haben lange gebraucht. Aber wir verstehen jetzt, wie sie am Mercedes gut funktionieren“, sagt auch Dienst.

Saisonstart wandert ans Ende des Rennkalenders

Er freut sich auf die Rennen in Oschersleben, wo eigentlich traditionell im GT Masters der Saisonauftakt erfolgt. Der Termin im April musste wegen der Pandemie ausfallen. Bei der Zusammenstellung der Corona-Saison rückte Oschersleben ans Ende des Kalenders. Auf dem 3,6 Kilometer langen Kurs mit seinen sieben Rechts- und sieben Linkskurven sei er lange Zeit nicht gerne gefahren, räumt der 23-Jährige ein. „Seit der Pole und meiner Rekordrunde mag ich die Strecke aber“, sagt Dienst und lacht.

Das Layout mit seinem ständigen Wechsel aus engen Kurven und Geraden sei fahrerisch sehr anspruchsvoll: „Die Strecke verzeiht keine Fehler. Es gibt keine großen Auslaufzonen. Wenn man von der Straße abkommt, ist man sofort auf der Grasnabe.“ Das erfordere von den Piloten schon etwas Mut.

Überholen anspruchsvoll

Auch das Überholen sei dort sehr anspruchsvoll. „Wenn man eine Kurve nicht optimal trifft, verliert man den Rhythmus für die folgenden Kehren“, erläutert der Lampertheimer. Besonders knifflig sei Turn 1, die S-Kurve direkt nach dem Start. Schon nach wenigen Metern Beschleunigung geht es für das Feld in einen engen Linksbogen. „Wenn sich da 35 Autos einfädeln, wird es schnell eng“, erzählt der Pilot. Umso wichtiger sei deshalb ein gutes Ergebnis im Qualifying, um möglichst weit vorne zu stehen, betont Dienst.

Um den Schütz-Mercedes fit für das Saisonfinale zu machen, waren einige Reparaturen erforderlich. Beim Start im letzten Rennen war Philipp Frommenwiler von einem Audi angeschoben worden. Dabei sei unter anderem der Diffusor beschädigt worden, berichtet Christian Schütz. Am Mittwoch arbeiteten die Mechaniker noch am Auto. „Wahrscheinlich werden wir die Tests am Donnerstag verpassen“, meint der Teamchef. Er setzt auf die drei Trainingseinheiten am Freitag, um den Wagen optimal einzustellen. Angesichts der kühlen Temperaturen und wechselhaften Bedingungen rechnet er damit, dass der Luftdruck in den Reifen wieder eine entscheidende Rolle spielen wird.

Dienst hofft auf Regen

Marvin Dienst hofft nach der starken Vorstellung des Teams auf dem Lausitzring auf nasser Piste sogar insgeheim auf Regen. „Dann sind die Fahrer noch stärker gefordert. Das könnte uns in die Karten spielen, zumal jetzt auch Philipp super mit dem Auto zurechtkommt.“ Der Schweizer fuhr auf dem Lausitzring schnelle Zeiten und erreichte am Sonntag mit dem elften Startplatz sein bislang bestes Qualifying-Ergebnis. Der Lohn waren die Plätze 14 und sieben. Auch am Wochenende peilen die Bobenheim-Roxheimer wieder die Punkteränge an. „Wenn wir das Auto erneut so gut hinbekommen, ist vielleicht sogar das Podium drin“, orakelt Schütz.

Etwas getrübt ist die Stimmung jedoch in der GT4-Abteilung des Teams. Im letzten Rennen auf dem Lausitzring wurden beide Schütz-Autos in der Serie ADAC GT4 Germany zwar gewertet, mussten aber nach Kollisionen beschädigt abgestellt werden. Den Mercedes-AMG GT4 hat es so stark erwischt, dass er am Wochenende nicht zum Einsatz kommen wird. Joachim Bölting und Tano Neumann wollen im Porsche 718 Cayman MR aber noch einmal angreifen.

Spannung im Kampf um den Titel

Im ADAC GT Masters erwartet die Fans, die Corona-bedingt nicht an die Strecke dürfen, ein spannendes Saisonfinale. Zehn Piloten von Audi, Mercedes und Porsche haben noch Chancen auf den Fahrertitel. Darunter sind auch die Vorjahresmeister Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde, die im Rutronic-Audi derzeit das Tableau mit fünf Punkten Vorsprung vor Porsche-Pilot Robert Renauer (Precote Herberth Motorsport) anführen.

Das Samstagsrennen im vergangenen Jahr hat die Schütz-Truppe am Ende übrigens nicht gewonnen. Dienst behauptete lange die Führung, sein damaliger Kollege Aidan Reed fiel jedoch im Regen auf Platz fünf zurück. „Vielleicht geht diesmal noch ein bisschen mehr“, meint Dienst.

Zur Sache

Der Saisonabschluss im TV

Die Rennen am Wochenende in der Motorsport-Arena Oschersleben werden aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung vor leeren Zuschauertribünen gefahren. Fans können das Saisonfinale aber im Fernsehen – der Sender Sport 1 überträgt alle Läufe live – oder im Livestream im Internet unter www.youtube.com/adac verfolgen. Im Livestream sind sogar die Qualifyings im ADAC GT Masters zu sehen: am Samstag ab 8.45 Uhr und am Sonntag ab 8.30 Uhr. Die Rennen werden am Samstag und Sonntag jeweils ab 13 Uhr übertragen. In der Serie ADAC GT4 Germany werden die Läufe am Samstag und Sonntag jeweils um 15.45 Uhr gestartet.