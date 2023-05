Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die ersten Damen der TG Frankenthal sind an ihrem Ziel angekommen: Nach einem etwas holprigen Start spielten sie in der Feldhockey-Regionalliga Süd eine souveräne Saison und krönten diese mit dem Aufstieg in die Zweite Liga. Die Freude im Team ist groß, ab sofort zum elitären Kreis der Bundesligisten zu zählen.

Wie wahrscheinlich jeder Hockeyfan im Land verfolgt TG-Trainer Tobias Stumpf derzeit die Spiele der deutschen Damennationalmannschaft bei der Hockey-Weltmeisterschaft in Spanien und den