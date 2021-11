Am helllichten Dienstag, 26. Oktober, zwischen 7.20 und 14.15 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Wormser Innenstadt ein Auto beschädigt. Laut Polizei wurden bei einem in der Wonsamstraße parkenden Pkw auf der zum Gehweg gewandten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand teilweise tiefe Lackkratzer verursacht. Aufgrund des Schadensbildes vermutet die Polizei, dass die Täter mehrere Minuten dafür gebraucht haben, sodass es vielleicht Zeugen der Tat gebe. Diese bittet die Polizei sich zu melden unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de.