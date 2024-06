Zum wohl größten Fest in der Geschichte des Albert-Einstein-Gymnasiums (AEG) wurde der Freitagabend: Was als „Long Night of the Arts“ deklariert war, wurde zu „Sabines Nacht“ – sämtliche Beiträge waren der scheidenden Schulleiterin gewidmet.

Es hat etwas von der Oscarverleihung in Hollywood: Eine schwarze Limousine rollt auf den Schulhof. Fünf Bodyguards in schwarzen Anzügen flankieren Sabine Schanz. Die