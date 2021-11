Seit vier Monaten leitet Kriminalrätin Sabine Prigge die Wormser Kriminalinspektion (KI). Nun wurde sie feierlich und ganz offiziell in ihr neues Amt eingeführt. Wie die Polizei mitteilt, folgt Prigge Kriminaloberrat Danilo Lange nach, der nach Berlin ins Bundeskriminalamt wechselt. Sabine Prigge ist in Worms unter anderem für Ermittlungen bei Tötungs- und Branddelikten oder im Bereich der Rauschgiftkriminalität verantwortlich. Zum Aufgabengebiet der KI gehören auch die Kriminalprävention und, ganz aktuell, Fälschungen von Impfnachweisen. Vor ihrem Wechsel nach Worms war Prigge Dozentin für Kriminalistik und Kriminologie an der Hochschule der Polizei in Büchenbeuren.