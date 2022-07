Weil zwischen dem rheinhessischen Osthofen und Worms ein Bahnübergang erneuert wird, ändern sich am Sonntag, 10. Juli, Ankunfts- und Abfahrtszeiten der S-Bahn-Linie 6. Darauf weist die DB Regio AG hin. Demnach werden die Züge aufgrund der für die Arbeiten notwendigen Streckensperrung zwischen 7 und 17.15 Uhr zwischen den genannten Haltepunkten durch Busse ersetzt. Weil der sogenannte Schienenersatzverkehr nach Angaben der Bahn 13 bis 23 Minuten später erreicht, verzögert sich auf der Strecke jeweils die Weiterfahrt in Richtung Mannheim beziehungsweise Mainz. Die Regionalexpress-Züge RE 4 (Frankfurt – Karlsruhe) und RE 14 (Frankfurt – Mannheim) fahren laut DB in unterschiedlichen Abschnitten zwischen Mainz und Mannheim bis zu 9 Minuten früher oder später. Zudem fahren die auch in Frankenthal haltenden Züge der Linie RE 4 getrennt in den Abschnitten Frankfurt – Ludwigshafen und Ludwigshafen – Karlsruhe. Reisende müssten daher am Ludwigshafener Hauptbahnhof umsteigen. Das Verkehrsunternehmen weist außerdem darauf hin, dass Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen lägen und dass in den Bussen keine Fahrräder mitgenommen werden können. Fahrpläne im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com.